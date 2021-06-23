2021/06/23 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى سعر مسجل منذ العام 2018.وصعد مزيج برنت فوق مستوى 76 دولاراً للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2018.وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط إلى أعلى ارتفاع بسعر البرميل منذ 2018 المركز الخبري الوطني.

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