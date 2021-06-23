وزير المالية العراقي يناقش الرؤية الاستراتيجية لثلاثة قطاعات

2021/06/23 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن مناقشة الوزير علي علاوي الرؤية الاستراتيجية لثلاثة قطاعات.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لها اليوم : إن "الوزير علي عبد الأمير علاوي ترأس اجتماع الجلسة الثانية عشرة الخاصة بلجنة …

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