النفط العراقية تنفي إيقاف تجهيز البنزين عالي الأوكتاين للمواطنين

2021/06/23 | 18:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الأوكتاين.وأكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، بحسب بيان لوزارة النفط، أن منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر …

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