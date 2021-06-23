2021/06/23 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).