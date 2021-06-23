يا ويلنا نحن الشيوعيين البلاشفة !! - فؤاد النمري

2021/06/23 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري نحن الشيوعيين البلاشفة لا نبالي بالنهاية بصروف الزمان طالما أن تاريخ القرن العشرين بمختلف تعرجاته والتواءاته قد أكد أن قراءة لينين للعهد الماركسي هي القراءة الصحيحة والدقيقة للتطور الإجتماعي في شتى مساقاته .في خطابه يفتتح المؤتمر التأسيسي للأممية الشيوعية الثالثة في 6 مارس 1919 أكد فلاديمير أيلتش لينين أن الثورة البلشفية 1917 استطاعت أن تنقل العالم بكل أطرافة من مسار التنمية الرأسمالية بقيادة ......





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