ستختفي دولة العراق والعالم يتفرج - احمد موكرياني

2021/06/23 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ليست من الصدفة ان تضطرب الأحوال في العراق وندفع ضريبتها بفقدان حريتنا في وطننا وبدماء أبناءنا ومواردنا الطبيعية وإثراء الفاسدين والحثالة والعملاء والمليشيات الإيرانية اللذين يدعون أنفسهم محور المقاومة (محور الحرامية والفساد).العراق جزء من المنطقة ولا يصلح الوضع في العراق طالما بقيت المنطقة تدار من قبل الجهلة والعملاء والفاسدين والمتاجرين بالدين.ان القيادات السياسية التي تغامر بتولي الق ......





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