الدفاع تكشف موعد افتتاح مستشفى الحسين العسكري في بغداد

2021/06/23 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاربعاء، عن موعد افتتاح المستشفى العسكري في بغداد، والذي من المقرر ان يستقبل الجرحى نهاية الشهر السابع من العام الحالي.وقال المهندس المقيم للمشروع العميد المهندس […]

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