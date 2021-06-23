النجف: وزير الموارد يوجه بغلق وتحجيم الآبار غير النظامية حفاظاً على المياه الجوفية

2021/06/23 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، بغلق وتحجيم الآبار غير النظامية حفاظاً على المياه الجوفية من الهدر.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 حزيران 2021)، أنه "ذلك جاء خلال جولة ميدانية أجراها الوزير للاطلاع على واقع منطقة بحر النجف يرافقه محافظ النجف لؤي الياسري ونائبه وعدد من المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة".

وبحث الوزير مع الياسري "تنظيم هذه المنطقة تمهيداّ لجعلها متنفسا سياحيا لأهالي المحافظة"، مضيفا ان "الوزارة تعمل على تأمين القرى والأراضي الزراعية من ارتفاع مناسيب هذه البحيرة".

كما وجه الوزير بـ"إنشاء سداد إضافية وغلق وتحجيم الآبار غير النظامية بهدف الحفاظ على المياه الجوفية من الهدر".

وإشار الحمداني الى ان "رمي الملوثات بمختلف أنواعها يؤثر سلباّ على نوعية المياه"، داعيا الجميع بدءا من المواطنين والمؤسسات الحكومية إلى "المحافظة على الأنهر والبحيرات والجداول من التلوث والتوقف عن رمي الاوساخ فيها مما يؤثر سلبا على صحة المواطن وبيئة النهر".

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