إيداع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز السجن بتهم فساد واختلاس

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد

ولد عبد العزيز السجن، مساء الثلاثاء،

بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في

اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ

مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر

قضائية وحزبية.

وقال قاض ف

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