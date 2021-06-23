اغلاق مداخل كربلاء المقدسة

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر مطلعة ان الاجهزة الامنية

اغلقت كافة مداخل كربلاء اليوم

الاربعاء دون سابق انذار

وبحسب شهود عيان لوكالة نون الخبرية فان

الاجهزة الامنية قامت بقطع الطرق

الخارجية كافة بشكل تام أمام حركة

المو

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