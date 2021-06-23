كيف تنجو ألمانيا من الصدامات النارية في يورو 2020؟

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يخوض منتخب ألمانيا آخر مبارياته في دور مجموعات بطولة يورو 2020، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضد المجر على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

المنتخب الألماني يملك في جعبته 3 نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى على يد فرنسا (0-1)، قبل أن يصعق البرتغال (4-2) في المباراة التالية، ليخطف الوصافة.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” إلى ترقب جماهير المانشافت مصير الفريق حال تأهله إلى دور الـ16 بعد مباراة الليلة، نظرًا لكثرة الاحتمالات المتاحة قبل اللقاء.

وأفادت بأنه حال تأهل منتخب ألمانيا كمتصدر للمجموعة السادسة، فإنه سيلاقي منتخب سويسرا، الذي ضمن التأهل ضمن أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث، أو أوكرانيا حال تأهلها وفقًا لنتائج الليلة.

أما حال احتلال المانشافت المركز الثاني في مجموعته، فإنه سيضرب موعدًا كلاسيكيًا مع إنجلترا في ثمن النهائي، ليلتقيا على ملعب ويمبلي بحضور 60 ألف مشجع.

ويبقى هناك احتمالين أمام الماكينات الألمانية حال تأهل الفريق كثالث للمجموعة، إذ سيكون أمامه خيارين لا ثالث لهما، وهو الاصطدام بمنتخب بلجيكا أو هولندا في الدور القادم.

وبذلك، سيتحتم على رجال المدرب يواكيم لوف السعي جاهدين نحو تصدر المجموعة، ما لم تفز فرنسا على البرتغال، وذلك للذهاب لأسهل الخيارات بمواجهة سويسرا أو أوكرانيا في ثمن النهائي.

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