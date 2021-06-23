يورو فانتازي.. سترلينج رهان رابح ومودريتش ينثر سحره

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاد رحيم سترلينج منتخب إنجلترا لتصدر مجموعته في يورو 2020 ليؤكد أنه من الخيارات المهمة في يورو فانتازي.

وأطلق “”، منذ أيام، مسابقة فانتازي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، لإرضاء كافة رغبات زوَّاره.

ورغم انطلاق البطولة، إلا أنَّ فرصة التسجيل في “يورو فانتازي” لا تزال قائمة، لكنك ستبدأ اللعب من دور الـ16.

تألق غير منتظر

أنهى سترلينج موسمه مع مانشستر سيتي بشكل محبط بعدما لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، ما أبعده قليلا عن ترشيحات التألق في يورو فانتازي.

لكن النجم الإنجليزي خالف كل التكهنات وأصبح الورقة الفعالة للمدرب ساوثجيت بعدما سجل هدفي إنجلترا في دور المجموعات.

وبات سترلينج أول لاعب إنجليزي يسجل هدفين في بطولة واحدة باليورو منذ لامبارد وروني عام 2004.

دفاع حديدي

لعب خط دفاع إنجلترا دورا أساسيا في تأهل الفريق على رأس مجموعته بعدما لم يستقبل أي هدف خلال مبارياته الثلاث.

ورغم المداورة التي يجريها المدرب الإنجليزي على الخط الخلفي، إلا أن الدفاع بدا صلبا في كل اللقاءات، ولم يختبر الحارس جوردان بيكفورد كثيرا في البطولة.

وبعد عودة هاري ماجواير من الإصابة، فإنه بات خيارا مهما لمتسابقي يورو فانتازي في ظل قوة الخط الخلفي للإنجليز.

كرويف الشرق

وفي نفس المجموعة، سجل لوكا مودريتش هدفا ساحرا وصنع آخر ليقود بلاده لوصافة المجموعة ويرسل إسكتلندا إلى المنزل.

وأظهر “كرويف الشرق” مهاراته المميزة بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي، منحت التقدم لفريقه 2-1 في وقت مهم، قبل أن يرسل عرضية مقوسة من ركنية استغلها إيفان بيريسيتش ليسجل جناح إنتر هدفع الثاني في البطولة.

وبات الثنائي من الخيارات المهمة في يورو فانتازي في ظل مستواهما الرائع.

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