الصحة العراقية: تسجيل 6297 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة في عموم البلاد خلال 24 ساعة

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع جديد في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن كوادرها الصحية سجلت ثلاثا وثلاثين حالة وفاة، وستة آلاف ومئتين وسبعا وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة.

وأضاف بيان الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات منذ بدء انتشار الجائحة ارتفع إلى ستة عشر ألفا وتسع مئة وثمان وستين حالة، في حين ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون وثلاث مئة وخمسة آلاف إصابة.

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