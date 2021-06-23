الأمن الوطني في الانبار يفكك شبكة لتزوير الهويات والمعاملات التقاعدية

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بعد ورودِ معلومات إستخبارية عبر الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني (١٣١) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الانبار وبعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال ( ٥ ) أشخاص يعملون على تزوير المعاملات والهويات التقاعدية وبطاقات الماستر كارد، وقد ضُبط بحوزتهم (١٥٦ ) معاملة ، ( ٥ )صكوك ،( ٧ )بطاقات ماستر كارد، فضلا عن ( ٧ )هويات جميعها مزورة وجرى تدوين اقوالهم اصوليا ً بعد اعترافهم بارتكاب عدةٍ عمليات تزوير واحتيال على المواطنين بغية استحصال الأموال ، وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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