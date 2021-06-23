سعر برميل “برنت” يصعد فوق مستوى 76

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد مزيج “برنت” فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.73 دولار …

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