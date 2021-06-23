2021/06/23 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن إيقاف تجهيز البنزين عالي الاوكتاين للمواطنين.وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ما تردد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين، عار عن الصحة”، لافتة الى ان “منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط توضح بشأن إيقاف تجهيز البنزين عالي الاوكتاين للمواطنين first appeared on النور نيوز.

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