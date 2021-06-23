بالوثائق .. قرار وزارة التعليم اعادة الامتحان التنافسي لبعض المتقدمين للدراسات العليا

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، الوثائق الخاصـة بقرار وزارة التعليم العالي السماح لبعض الفئات بالتقديم الى الدراسات العليا وتحديد موعد المشمولين بالامتحان التنافسي .ونصت المادة (12/اولاً) من قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 ، على ان ( للموظف او المكلف بخدمة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ، او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن العمر) ./انتهى5

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