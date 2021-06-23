اصابة طبيب بعد تعرضه للضرب من قبل مراجعين في مستشفى الحلة الجراحي

2021/06/23 | 18:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب أحد الأطباء بعد تعرضه للضرب المبرح اليوم من قبل مجموعة من المراجعين لطواريء مستشفى الحلة الجراحي.وقال مصدر في شرطة بابل" أن مجموعة مرافقة لأحد المرضى انهالت بالضرب بعد مشادة كلامية على أحد الأطباء في طواريء مستشفى الحلة الجراحي اليوم الأربعاء مشيرا الى أن الشرطة تدخلت في الحادث واعتقلت المعتدينو اوضح انه تم نقل الطبيب إلى أحد ردهات المستشفى للعلاج"./انتهى

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