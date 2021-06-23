2021/06/23 | 18:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدم جديتها في حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات.. هيئة الإعلام والاتصالات تتخذ عدة إجراءات قانونية بحق شركة كورك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/23 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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