2021/06/23 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الأربعاء، بغلق وتحجيم الآبار غير النظامية في محافظة النجف، حفاظاً على المياه الجوفية من الهدر. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات بغلق وتحجيم الآبار غير النظامية في النجف المركز الخبري الوطني.

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