طفرة جديدة في أسعار النفط.. لم تحقق منذ 3 سنوات

2021/06/23 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وصعد مزيج “برنت” فوق مستوى 76 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبحلول الساعة 17:31 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 76.02 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 73.73 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق.

وجاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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