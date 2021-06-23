2021/06/23 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الزراعة يصدر توجهين بشأن "الأسمدة" ومستحقات العقود والأجراء » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 18:43

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يصدر توجهين بشأن "الأسمدة" ومستحقات العقود والأجراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يصدر توجهين بشأن "الأسمدة" ومستحقات العقود والأجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).