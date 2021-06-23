مصر تسمي سفيرا

2021/06/23 | 18:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمت مصر، الأربعاء، سفيرها الجديد لدى دولة قطر، بعد أكثر من أربع سنوات من القطيعة وسحب السفراء المتبادل بين الدولتين.

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