الأمن الوطني يطيح بشبكة مختصة بتزوير هويات ومعاملات تقاعدية في الأنبار

2021/06/23 | 18:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الأربعاء، تفكيك شبكة تزوير هويات ومعاملات تقاعدية، وضبط أكثر من 150 معاملة مزوّرة في محافظة الأنبار.

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وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2021)، إنه "بعد ورودِ معلومات إستخبارية عبر الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني ١٣١، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الانبار وبعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال ٥ أشخاص يعملون على تزوير المعاملات والهويات التقاعدية وبطاقات الماستر كارد".

وأضاف، "وقد ضُبط بحوزتهم ١٥٦ معاملة، و٥ صكوك، و٧ بطاقات ماستر كارد، فضلا عن ٧ هويات مزورة".

وتابع، "وجرى تدوين اقوالهم اصوليا ً بعد اعترافهم بارتكاب عدة عمليات تزوير واحتيال على المواطنين بغية استحصال الأموال، وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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