2021/06/23 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

205 مشاهدة

اوعز عضو مجلس النواب ميثاق الحامدي، الاربعاء، عدم عقد جلسات البرلمان الى الاختلال بالنصاب من قبل النواب وعدم حضورهم.

وقال الحامدي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "عدم اكتمال النصاب القانوني المتكرر لعقد جلسة المجلس كان بسبب عدم حضور النواب لانشغالهم بموضوع قرب موعد الانتخابات".

واضاف، ان "وجود استجوابات لعدد من الوزراء المدعومين من قبل كتل سياسية معينة سبب اخر اضافي، رغم عدم ادراج الاستجوابات على جدول اعمال المجلس".

من جهته قال المحلل السياسي احسان الشمري في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه "على الأرجح البرلمان العراقي لن ينعقد مجددا، إلا في حالة الحاجة لتمرير امتيازات جديدة لأحزاب المحاصصة"، على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف لـ NRT عربية عن اسباب غريبة لعدم عقد جلسات البرلمان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف لـ NRT عربية عن اسباب غريبة لعدم عقد جلسات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).