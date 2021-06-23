إيران تتحدث عن تماسك القوات العراقية وضرورة إنهاء الوجود الأمريكي

2021/06/23 | 18:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، العميد مهدي رباني، يوم الأربعاء، أن تماسك القوات العراقية والسورية وراء هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، فيما شدد على أهمية إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.جاء ذلك خلال كلمة مهدي رباني، في مؤتمر الامن الدولي التاسع، والذي بدأ اعماله اليوم في العاصمة الروسية موسكو.وقال رباني، إن […]

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