في الانبار.. الأمن الوطني يفكك شبكة 'خطرة' مختصة بالتزوير

2021/06/23 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة لتزوير الهويات والمعاملات التقاعدية، وضبط (١٥٦) معاملة مزورة بحوزتهم، في محافظة الانبار.

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات إستخبارية عبر الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني (١٣١) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الانبار وبعد استحصال الموافقات القضائية من اعتقال (٥) أشخاص يعملون على تزوير المعاملات والهويات التقاعدية وبطاقات الماستر كارد، وقد ضُبط بحوزتهم (١٥٦ ) معاملة ، ( ٥ )صكوك ،( ٧ )بطاقات ماستر كارد، فضلا عن ( ٧ )هويات جميعها مزورة".

وأشارت إلى أنه "جرى تدوين اقوالهم اصوليًا بعد اعترافهم بارتكاب عدةٍ عمليات تزوير واحتيال على المواطنين بغية استحصال الأموال، وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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