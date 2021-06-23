إعلان موعد جراحة ديمبلي

2021/06/23 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء، موعد خضوع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، لجراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في يورو 2020.

ويخضع عثمان ديمبلي في 28 من الشهر الجاري لجراحة في مدينة توركو الفنلندية، لعلاج أربطة الركبة اليمنى، حسبما أعلن النادي الكتالوني اليوم الأربعاء.وسيجري الجراحة الطبيب لاسه ليمباينين المتخصص في هذا النوع من الإصابات وتحت إشراف الجهاز الطبي في البلوجرانا.

ومن المفترض أن تتحدد فترة غياب ديمبلي عن الفريق بعد إجراء الجراحة للاعب الفرنسي والذي قد يبتعد عن الملاعب لأربعة أشهر، وفقا لصحيفة (ليكيب) اليومية.

كان ديمبيلي قد شارك في أول مباراتين لفرنسا في كأس أمم أوروبا كبديل قبل أن يخرج مصابا في المباراة الثانية أمام المجر.

وقال برشلونة في بيان أمس: “بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب عثمان ديمبلي، تم التأكد من إصابته بخلع في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى، والأمر يتطلب علاجًا جراحيًا”.

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