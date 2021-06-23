خاميس معروض على أتلتيكو مدريد

2021/06/23 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن ارتباط اسم الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم إيفرتون، مرة أخرى بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، هذا الصيف.

وسبق وأن حاول أتلتيكو ضم خاميس قبل موسمين عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، لكن الميرنجي لم يوافق على انتقاله للجار اللدود.

وبحسب صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، فبمجرد خروج خاميس من ريال مدريد الصيف الماضي، وانتقاله لإيفرتون، بدا وأن الصفقة يمكن أن تتم بشكل أسهل.وأضافت الصحيفة، أن خاميس نفسه يرغب في الرحيل عن إيفرتون، خاصة بعد عودة مدربه في ريال مدريد وبايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي إلى سانتياجو برنابيو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خورخي مينديز، وكيل خاميس، سوف يعرض خدماته على أتلتيكو وميلان ونابولي، مقابل رسوم تتراوح ما بين 10-20 مليون يورو.

بينما ستكون هناك صعوبة كبيرة في عودته إلى ريال مدريد، رغم وجود أنباء تفيد برغبة أنشيلوتي في إعادته مرة أخرى.

واختتم التقرير، بأن أتلتيكو مطالب بإجراء العديد من التعديلات في سجل الرواتب، إذا أراد ضم خاميس هذا الصيف.

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