تعليقاً على إغلاق مواقع إلكترونية.. إيران: تصرف أميركا

2021/06/23 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت إيران، الأربعاء، على لسان مسؤول

في الرئاسة، إغلاق واشنطن المواقع

الإلكترونية وعدداً من وسائل الإعلام

المرتبطة بها، معتبرة ذلك خطوة "غير

بناءة" في ظل المباحثات لإحياء الاتفاق

حول برنامج طهران النو

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