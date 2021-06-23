2021/06/23 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ترأس وزير الزراعة محمد الخفاجي، اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة، اليوم الاربعاء، للنظر بعدد من الملفات والإجراءات التي تسهم في خدمة العملية الزراعية و زيادة الانتاج الوطني كما ونوعا

وقال بيان للوزارة، ان "الوزير قدم في مستهل الإجتماع عرضاً مفصلاً عن زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك الذي يخدم تنمية العلاقات الثنائية والزراعية للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مشيرا الى اتخاذ مجموعة من القرارات منها "الاستمرار بدعم أسعار الأسمدة الزراعية وتجهيزها للفلاحين والمزارعين وبنسبة دعم 35‎%‎ وبنفس أسعار العام الماضي بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ووضع آلية مناسبة لتوزيع مادة البريمكس للمستفيدين منها وتشكيل لجنة حول هذا الموضوع".

واشار الى "إصدار تعليمات حول تعويض أصحاب الدواجن والأسماك ومنح اجازات لمشاريع الدواجن وتسهيل إجراءات القروض في محافظة البصرة، وعرض موضوع إنشاء المركز الإقليمي للأمن الغذائي للتعاون الثلاثي العراقي والأردني والمصري على دائرتي القانونية والرقابة في الوزارة لمفاتحة الدوائر ذات العلاقة لما جاء فيه".

وتقرر ايضا حسب البيان "إحالة موضوع إعداد دراسة جدوى زراعة محصول فول الصويا على دائرتي الإدارية والمالية والرقابة الداخلية للوزارة لبيان الرأي ثم يعرض على المجلس الوطني للبذور، والموافقة على تبني الشركة العراقية لإنتاج البذور بدعم وتجهيز متطلبات القسم الاقتصادي التابع لدائرة التخطيط والمتابعة وتجهيزه بالمواد المطلوبة.

وتابع "مفاتحة وزارة النفط لأخذ الموافقة على تأجير المساحات الواقعة ضمن مناطق الجبايش والفهود والحمار وكرمة بني سعيد وسوق الشيوخ الواقعة في محافظة ذي قار والتصويت على صيغة القرار الذي سيصار لاحقاً، والموافقة عن الطلب المالي لدائرة الإرشاد والتدريب الزراعي لتسديد مستحقات العقود والاجراء اليوميين العاملين بمشروع الخطة الإستثمارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يصدر عدداً من القرارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يصدر عدداً من القرارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).