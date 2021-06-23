الكاظمي يناقش مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية ملفات

2021/06/23 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، ان المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة في الاداء الحكومي وذلك من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل في مكتبه اليوم رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستعرض الوائلي خلال اللقاء المنجزات المتحققة من قبل ملاكات الهيأة من خلال ممارسة دورها في الرقابه والاشراف والسيطرة والذي نتج عنه ارتفاع الايرادات الحكومية المتحققه للدوائره العاملة في المنافذ وكذلك زيادة عمليات الضبط النوعية للمخالفات في عموم المنافذ الحدودية، وتم مناقشة المواضيع التي تخدم وتنهض بواقع العمل وتطوير أداءه بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الاصلاحي".

وأضاف البيان ان "الكاظمي قدم شكره وتقديره لكل العاملين في هيأه المنافذ الحدودية تثمينا لدورهم الكبير في فرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ"، مشيداً وداعما لـ"ملف المنافذ"، معتبراً اياه من "الملفات الناجحة في الأداء الحكومي وبدى ذلك واضحاً في أداء الهيأة من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي".

وأكد رئيس الوزراء بحسب البيان على "أهمية التزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل ضمن المساحات والوصف الوظيفي المخصص لها ضمن القوانين النافذه لذلك وعدم التقاطع فيما بينها إدارياً وفنياً وتطبيق قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه "٢٠٢٠.

وأوضح البيان ان "رئيس مجلس الوزراء طرح خلال اللقاء "موضوع تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من 20٪ من إيرادات المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية"، مختتما اللقاء بـ"تقديم خارطة طريق للهيأة ستكون بمثابه مسار عمل في قادم الأيام من شأنها تحقيق الإنجازات النوعية والارتقاء بالعمل بما يخدم تطوير الحركة التجارية والحفاظ على المال العام".

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