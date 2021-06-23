القبض على خمسة اشخاص يعملون على تزوير المعاملات والهويات التقاعدية وبطاقات الماستر كارد بالانبار

2021/06/23 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني اعتقال 5 أشخاص يعملون على تزوير المعاملات والهويات التقاعدية وبطاقات الماستر كارد في الانبار.وقالت في بيان انه تم ضبط بحوزة المعتقلين 156 معاملة ، و5 صكوك و 7بطاقات ماستر كارد، و7 هويات مزورة./انتهى3

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