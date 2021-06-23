الكاظمي يبحث مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العديد من الملفات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية

2021/06/23 | 19:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي العديد من الملفات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية.واستعرض الوائلي خلال اللقاء حسب بيان للهيئة المنجزات المتحققة من قبل ملاكات الهيأة من خلال ممارسة دورها في الرقابه والاشراف والسيطرة والذي نتج عنه ارتفاع الايرادات الحكومية المتحققه للدوائره العاملة في المنافذ وكذلك زيادة عمليات الضبط النوعية للمخالفات في عموم المنافذ الحدودية، وتم مناقشة المواضيع التي تخدم وتنهض بواقع العمل وتطوير أداءه بما يتناسب مع البرنامج الحكومي الاصلاحي.من جهته قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكره وتقديره لكل العاملين في هيأه المنافذ الحدودية تثمينا لدورهم الكبير في فرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ مشيداً وداعما لملف المنافذ معتبراً اياه من الملفات الناجحة في الأداء الحكومي وبدى ذلك واضحاً في أداء الهيأة من خلال ضمان حماية المنتج الزراعي والصناعي .واشار البيان الى انه تم التأكيد على أهمية التزام الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بالعمل ضمن المساحات والوصف الوظيفي المخصص لها ضمن القوانين النافذه لذلك وعدم التقاطع فيما بينها إدارياً وفنياً وتطبيق قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه ٢٠٢٠.واوضح انه تم خلال اللقاء طرح موضوع تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية من قبل المحافظات المعنية من خلال ما يخصص لذلك من 20٪ من إيرادات المحافظات ضمن الموازنة الاتحادية./انتهى3

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