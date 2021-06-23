هيئة الإعلام والاتصالات تتحدث عن اجراءات بحق شركة كورك

2021/06/23 | 19:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ / توعدت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق، البوم الاربعاء، شركة “كورك تيليكوم” باجراءات قانونية خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى عدم جدية الشركة في حل الملفات العالقة ومعالجة الخروقات.وقالت في بيان،، إنها “سبق أن اتخذت سلسلة من الاجراءات التنظيمية بحق شركة كورك تيليكوم للاتصالات المتنقلة في العراق”، مبينة أن تلك الاجراءات تأتي “استنادا […]

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