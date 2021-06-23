2021/06/23 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ اشتراطات مكافحة فيروس كورونا في الكويت، اليوم الاربعاء، أنه تقرر منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول المجمعات التجارية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.وقال نائب رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية في هذه الدولة المركز الخبري الوطني.

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