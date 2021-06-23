بالوثيقة.. البرلمان يوجه سؤالا إلى وزير الزراعة بشأن ارتفاع الاسعار ومبررات عدم فتح الاستيراد

2021/06/23 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه النائب محمد شياع السوداني، الأربعاء، سؤالا برلمانيا الى وزير الزراعة عن ارتفاع الاسعار ومبررات عدم فتح الاستيراد لإعادة التوازن في الاسعار.وذكرت وثيقة تلقى “النورنيوز” نسخة منها، أن “النائب محمد شياع السوداني وجه سؤالا برلمانيا الى وزير الزراعة مفاده، (ما هي الآلية المتبعة من قبل وزارة الزراعة فيما يخص ضبط الاسعار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



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