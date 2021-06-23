2021/06/23 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، إن قانون الانتخابات البرلمانية والانظمة الصادرة من المفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المتقدمين للترشيح. وأضاف حرب في توضيح تابعه “النور نيوز” ، أنه “حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 تسع مواد للدعاية الانتخابية ولا يوجد في هذه المواد التسع (من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طارق حرب يقدم التفسير القانوني لانطلاق الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طارق حرب يقدم التفسير القانوني لانطلاق الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طارق حرب يقدم التفسير القانوني لانطلاق الدعاية الانتخابية قبل المصادقة على المرشحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).