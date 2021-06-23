وزير الإعمار تبحث التعاون في القطاعات الخدمية مع السفير التركي

2021/06/23 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحثت وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في العراق، تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وفي مختلف القطاعات الخدمية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وسو التقت السفير التركي في العراق بمقر الوزارة، وقدمت تهانيها بمناسبة تسنمه مهام عمله الجديد". وأضافت، أنه "تم بحث تعزيز افاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وفي مختلف القطاعات الخدمية".وأشارت وسو، بحسب البيان، إلى "أهمية تنمية وتعزيز العلاقات في المجالات كافة، فضلاً عن كل ما من شأنه خدمة مصلحة البلدين وشعبيهما".

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