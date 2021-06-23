شركة محاماة تنشر بيانا باسم الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي

2021/06/23 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة محاماة نقلا عن ابنة حاكم دبي لطيفة أن الشيخة الشابة التي حاولت الفرار في السابق، زارت ثلاث دول اوروبية مؤخّرا وباتت قادرة على السفر حيثما تريد، وذلك بعد يومين على نشر صورة لها في أحد المطارات، وفق فرانس برس.

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