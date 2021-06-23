العمل العراقية: المبالغ المخصصة بالموازنة غير كافية لفتح شمول اجتماعي جديد

2021/06/23 | 19:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، اليوم الأربعاء، أن المبالغ المخصصة بالموازنة غير كافية لفتح الشمول الجديد.جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علاء السكيني مع مدير دائرة الحماية الاجتماعية ذكرى …

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