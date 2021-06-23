تراجع كبير لمخزونات النفط الأمريكية خلال أسبوع بمعدل فاق التوقعات

2021/06/23 | 19:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، هبوط مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 يونيو، بمقدار 7.6 مليون برميل.يشار إلى أن أغلب توقعات المحللين كانت تشير إلى تراجع مخزونات النفط …

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