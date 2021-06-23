الدولار ينخفض من جديد امام الدينار ويقترب من السعر الرسمي

2021/06/23 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراجع سعر صرف الدولار الاميركي مجددا امام الدينار العراقي، الاربعاء، ليبلغ سعر ورقة المائة دولار 147.250 دينار.

وذكر مصادر من اسواق الصرف في بغداد، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "سعر صرف ورقة المائة الدولار انخفض قبل اغلاق البورصة بمقدار 500 دينار اخرى ليبلغ 147.250 دينار بعد ان وصل في الجلسة الصباحية الى 147.750 دينار".

وقد تراجع سعر صرف ورقة المائة دولار صباح اليوم في المحافظات الوسطى والجنوبية الى 148.000 دينار.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.

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