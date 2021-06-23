2021/06/23 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

795 مشاهدة

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، الأربعاء، رفع مطالب شريحة المتقاعدين بزيادة رواتبهم إلى الجهات العليا رغم ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي لم تتضمنمثل هذه الزيادة.

وقال مدير علاقات واعلام التقاعد العامة "علاء محمد" في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (23 حزيران 2021) إن "الهيئة تتابع تظاهرات ومطالب المتقاعدين لزيادة رواتبهم، واستقبلت طلباتهم وخاطبت الجهات العليا لإيصال صوتهم والعمل على تفعيل الزيادة وفق تشريعات قانونية".

وأضاف، أن "زيادة رواتب المتقاعدين لا تتم الا من خلال تشريعات قانونية من جهات عليا، والهيئة التقاعد الوطنية جهة تنفيذية، اما القوانين فتشرع من مجلس النواب".

وأشار إلى أن "اللجنة القانونية النيابية حسمت الموضوع فيما يخص رواتب المتقاعدين، وصرحت بأن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق قانون وتشريعات".

ولفت إلى ان "الموازنة المالية لعام 2021 لم تتضمن أية زيادة لتخصيصات هيئة التقاعد، وبالتالي لا يمكن زيادة رواتب المتقاعدين، لكن بالإمكان النظر في زيادة رواتبهم في العام المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: توضيح حكومي بشان زيادة رواتب هذه الشريحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: توضيح حكومي بشان زيادة رواتب هذه الشريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).