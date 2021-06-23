2021/06/23 | 19:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى، اليوم الاربعاء، ان المباحثات مع ايران بشأن اطلاق الغاز كانت ايجابية، مبينا تم اطلاق 30 مليون متر مكعب ادى الى زيادة ساعات التجهيز في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء: إيران أطلقت 30 مليون متر مكعب من الغاز للعراق المركز الخبري الوطني.

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