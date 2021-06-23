من إشكاليّات النّقد العربيّ الجديد لشكري عزيز الماضي - أحمد البزور

2021/06/23 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_البزور بادئ ذي بدء، فإنّ من مهامِ المقالةِ، أنّها ستقومُ باستخلاصِ مضامينَ ومرامي الكتاب استخلاصًا مجرّدًا وفقًا لمفهومٍ كلّي وشمولـي، من هنا، تجدرُ الإشارةُ، إلى أنّ التّلخيصَ ليسَ عملاً سهلاً كما يظن الكثيرون؛ إذ يتطلّبُ وقوفًا متأنيًا على الموضوعِ المطروح؛ لاستظهار الجوانب المهمّة والمضيئة.على كلِّ حالٍ، صدرَ كتابُ "من إشكاليّاتِ النّقدِ العربيِّ الجديدِ" لأستاذِي الدّكتور شكري عزيز الماضـي في طبع ......





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