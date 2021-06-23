2021/06/23 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ذكرت مصادر اعلامية مصرية، اليوم الاربعاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عين سفيرا لدى قطر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت مصر للسعودية وحلفائها في المنطقة في إعلان خطوات لإنهاء الخلاف مع قطر في كانون الثاني.

وبحسب الجريدة الرسمية فقد عيَّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السفير عمرو كمال الدين بري الشربيني سفيراً فوق العادة مفوضاً لمصر لدى قطر

واندلعت الأزمة الدبلوماسية مع قطر في يوم 5 يونيو 2017 ، حيث قررت كل من: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وجزر المالديف، جزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وفي يوم 6 يونيو 2017، أعلن الأردن عن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وإلغاء تصريح مكتب قناة الجزيرة في الأردن.

كما أعلنت سلطات موريتانيا عن قطع علاقاتها الدبلوماسية رسميا مع دولة قطر.

وفي 7 يونيو أعلنت جيبوتي عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، لكن تلك القطيعة بدأت تشهد تغيرات إيجابية قبيل انعقاد القمة الخليجية الأربعين في الرياض ديسمبر 2019، خصوصا مع تأكيد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني وجود مباحثات سرية بين السعودية وقطر.

وفي 4 يناير 2021 أُعلن عن فتح الأجواء بين قطر والسعودية، كما أُعلن أن أمير قطر سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية بالسعودية.



وصدر بيان عقب القمة يُعلن إنتهاء الأزمة وعودة العلاقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعيد علاقاتها الدبلوماسية بقطر بعد قطيعة دامت أعواماً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعيد علاقاتها الدبلوماسية بقطر بعد قطيعة دامت أعواماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).