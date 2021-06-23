مسرور بارزاني يبحث مع مسؤول امريكي مواجهة تهديدات ارهابيي داعش

2021/06/23 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش بالوكالة جون غودفري آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا والجهود الحثيثة لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.وأعرب المبعوث الأمريكي / حسب بيان لحكومة الاقليم/ عن قلقه حيال تطوّر التهديدات الإرهابية لداعش في أنحاء متفرقة من العراق وسوريا، مشددا على ضرورة مواصلة الدعم لقوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي إلى هذه التهديدات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أنه : من المقرر عقد اجتماع خاص للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.ووجّه بارزاني شكره للتحالف الدولي على دعمه ومساندته لقوات البيشمركة.وتابع ان: تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي ، خطوة مهمة لردع تهديدات داعش .وشدد على ضرورة مشاركة وفد إقليم كوردستان في الاجتماع المرتقب للتحالف الدولي المناهض لداعش في روما./انتهى3

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