الزراعة تناقش الية السماح لمنتجات الدواجن من البيض واللحوم المنتجة داخل اقليم كردستان بالدخول لبقية المحافظات

2021/06/23 | 19:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ناقشت هيئة الرأي في وزارة الزراعة الية السماح لمنتجات الدواجن من البيض واللحوم المنتجة داخل اقليم كردستان بالدخول لبقية المحافظات.وذكر بيان للوزارة ان : الاجتماع عقد برئاسة وزير الزراعة محمد الخفاجي وتم فيه مناقشة دخول منتجات الدواجن من البيض واللحوم إلى بقية المحافظات من خلال تبني الشركة العامة للتجهيزات الزراعية،لهذا المشروع، بغية توفير هذه المواد بأسعار مناسبة للمستهلك.واضاف : ان الاجتماع تدارس ايضا إمكانية التنسيق مع وزارة الزراعة في اقليم كردستان، وتحقيق تكامل وتعاون زراعي في هذا المجال.واشار البيان الى انه تم في الاجتماع مناقشة الآراء الهادفة إلى دعم المنتج المحلي وحمايته، وحماية المستهلك خاصة محدودي الدخل، وإيجاد طرق تسويقية متطورة تؤدي إلى استقرار الاسعار وديمومة تدفق المنتجات للاسواق المحلية، لكون ذلك الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، فضلا عن معالجة كل المعوقات التي تواجه مربي الدواجن، وتشغيل المشاريع وامتصاص البطالة./انتهى3

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