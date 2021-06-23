تعالج الأرق و الكوابيس.. أعشاب بخواص طبية مذهلة

2021/06/23 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

هل تعاني من الأرق أو الكوابيس أو تجد صعوبة في تذكر أحلامك؟ قد يكون كوب من الشاي الممزوج بالعشب المناسب حلاً كافياً لمساعدتك في الحصول على نوم هانئ وأحلام جميلة.

في هذا التقرير سنستعرض عليك مجموعة من الأعشاب التي تساعدك على الاسترخاء والنوم العميق، وتنشط دماغك بنفس الوقت لتحصل على أحلام هانئة وواضحة تستطيع تذكرها عندما تستيقظ.

الأعشاب المهدئة وعلاقتها بالأحلام

تقول ريتشيل روبينت، مؤسسة شركة تعليم العلاج بالأعشاب Supernatural، إن بعض الأعشاب تؤثر بشكل قوي على النوم والأحلام، وتضيف، "يتألّف الخليط النموذجي للحصول على أحلام حيوية وواضحة، أو لتذكر الأحلام، بشكلٍ عام من منشطات الذهن (محفزات الإدراك) والمنومات أو المهدئات.

ومنشطات الذهن هي عقاقير أو مكملات يُعتقد أنها تُحسن الوظائف الإدراكية، ومنها وظيفة الذاكرة.



بينما تسمح لك المنومات أو المهدئات بالاسترخاء وتهدئة أعصابك إلى حد ما".

وتتابع قائلة لموقع Mind Body Green الأمريكي، "منشطات الذهن هي محفزات إدراكية لا تحتوي على الكافيين.



أما المنومات أو المهدئات فهي تخلق نوعاً من التوتر تكون فيه مستيقظاً جزئياً ومخدراً نوعاً ما، حتى تتمكن من الدخول في حالةٍ صافية لأطول فترة أو تصير أكثر وعياً بالوقت الذي تقضيه في فضاء الأحلام"، وهناك بعض أنواع الأعشاب التي تشكل خليطاً من المحفزات الإدراكية ومهدئات الأعصاب.

لكن هذا ليس اكتشافاً من القرن الـ21 على أي حا، حيث تستخدم ثقافات العالم المختلفة تلك الأعشاب منذ أجيال للحصول على نوم سليم وأحلام هانئة.

فابتداء من حضارات المكسيك إلى الصين والهند، وحتى حضارة الآزتيك القديمة، آمن أسلافنا لفترةٍ طويلة بتأثير الأعشاب القوي على الأحلام.

16 عشباً للحصول على أحلام هانئة

تساعد هذه الأعشاب الـ16 على إدخالنا في حالة من الاسترخاء.



وبالطبع، يجب أن تتحدث مع طبيبك قبل إضافة أي أعشاب جديدة إلى نظامك الغذائي، لأنها قد تتداخل مع بعض الأدوية.

1.



غوتو كولا (سرة الأرض): هو عشبٌ يمكن اعتباره من منشطات الذهن، وقد أثبتت الأبحاث قدرته على تحسين الوظائف الإدراكية.

2.



الجنكة (شجرة المعبد): هو نبات موطنه الأصلي في الصين، وهو من منشطات الذهن أيضاً.



ويُعتقد أنّه فعالٌ في تحسين الإدراك والذاكرة.

3.



باكوبا (الباكوبا المنيرة): هو عشبٌ يُستخدم منذ زمن في الأيورفيدا (الطب الهندي التقليدي)، ويُعتبر من منشطات الذهن التي أثبتت الأبحاث قدرتها على تحسين الإدراك والذاكرة وتحسين الدورة الدموية الدماغية.

4.



الروزماري (إكليل الجبل): يُضفي هذا العشب مذاقاً رائعاً على طعامك، وأحلامك أيضاً.



إذ يحسن إكليل الجبل الدورة الدموية الدماغية وربما يُحسن قدرتك على تذكر الأحلام أيضاً.

5.



كورديسيبس (هراوي الرأس): هو نوعٌ من الفطريات التي وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنّه يزيد من مرحلة نوم حركة العين غير السريعة.

6.



اللافندر (الخزام): هو عطرٌ ممتاز في تهدئة الأعصاب، كما يمكنه تفتيح عقلك.

7.



الناردين المخزني: بالانتقال إلى الأعشاب المهدئة أو المنومة، تقول ريتشيل إنّ الناردين هو من أقوى الأعشاب.



إذ أثبتت الأبحاث أنه يستطيع المساعدة في تحسين نوعية النوم لدى البعض.

8.



خشخاش كاليفورنيا: يتمتع خشخاش كاليفورنيا بتأثيرات منومة ومهدئة.

9.



عشبة (حشيشة) الدينار: يمكن لعشبة الدينار أن تساعدك على النوم.



إذ تشتهر هذه العشبة بخصائصها المنومة، وقد وجد الباحثون في إحدى الدراسات أنّ الممرضات اللاتي تناولن هذه العشبة استطعن النوم بشكلٍ أسرع بعد العمل في نوبات مختلفة التوقيت.

10.



بشتين أزرق (اللوتس المصري): أشارت ريتشيل إلى أنّ اللوتس المصري هو الأفضل من أجل الأحلام.



وقد كان يستخدم منذ عصور مصر القديمة، ليُحدث تأثيراً "يُشبه الأحلام" إلى حدٍ ما.

11.



الأرتميسية: تقول ريتشيل: "إذا كنت ستختار عشباً واحداً من أجل الأحلام، فعليك اختيار الأرتميسية.



وهو اختيارٌ أساسي".



حيث يُعتقد أن هذا العشب بإمكانه تحفيز الأحلام الواضحة والحيوية.

12.



جذر فاليريان: استخدم جذر فاليريان لعدة قرون للحث على رؤية أحلام واضحة سهلة التذكر.

13.



النعناع: يساعد النعناع على التهدئة بشكل عام، كما أن رائحته تقلل من مشاعر الإحباط والقلق والتعب.

14.



زهرة الآلام: تعتبر زهرة الآلام أو زهرة العاطفة علاجاً طبيعياً آخر للتوتر والقلق، ويرجع هذا إلى مركب كريسين فلافون الموجود بها، والذي له فوائد مضادة للقلق.

15.



الجينسينج: يتميز الجينسينج بالكثير من الفوائد الصحية، بما في ذلك تعزيز الجهاز المناعي، وخفض مستويات السكر في الدم، كما أن له تأثيرات مهدئة.



يمكن أن يعزز الحالة المزاجية أيضاً، وكذلك يساعد في استعادة مستويات الطاقة المتقلبة.

16. اليانسون: يمكن لعطر اليانسون أن يبعد الكوابيس وفقاً لما ورد في موقع Organic Authority.

أفضل الطرق للاستفادة من هذه الأعشاب

أفضل الطرق للاستفادة من هذه الأعشاب هي تناولها عبر إضافتها إلى الشاي، قم بتحضير كوب من الشاي واغل معه بعضاً من الأعشاب آنفة الذكر.

من الممكن أيضاً أن تستخدم هذه الأعشاب على شكل كمادات للعيون قبل النوم، قم بغلي القليل من العشب مع الماء، ثم بلل منشفة جافة بالمزيج أو قطعة قطن، وقم بوضعها على شكل كمادة على عينيك لمدة 5 دقائق قبل النوم.

بعض الأعشاب آنفة الذكر تتمتع برائحة مميزة، ولرائحتها تأثير مهدئ كذلك، لذا من الممكن حرقها كبخور في الغرفة قبل النوم.

كذلك من الممكن ببساطة تجميع عدد من الأعشاب المجففة ووضعها في وعاء إلى جانب سريرك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعالج الأرق و الكوابيس.. أعشاب بخواص طبية مذهلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعالج الأرق و الكوابيس.. أعشاب بخواص طبية مذهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).